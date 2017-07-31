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Новости
31.07.2017 12:07

Без света остался ряд населенных пунктов 33 региона
Накануне из-за прохождения грозового фронта произошли отключения электроснабжения в нескольких населённых пунктах Гусь-Хрустального, Судогодского и Меленковского районов Владимирской области. На места повреждений были незамедлительно направлены бригады энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго». Для запитывания социально – значимых объектов применялись резервные источники электроснабжения. Предпринятые меры позволили минимизировать негативные последствия и восстановить электроснабжение потребителей.
А сегодня утром новая волна грозового фронта вызвала отключения еще нескольких населённых пунктов в Александровском, Селивановском, Судогодском и Киржачском районах. На данный момент там идут восстановительные работы, в которых задействовано 8 бригад в количестве 17 человек и 8 единиц техники. Специалисты «Владимирэнерго» прикладывают все усилия, что восстановить электроснабжение в ближайшее время. 
По всем вопросам, касающимся электроснабжения, жители области могут обращаться по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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