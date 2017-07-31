Владимирская супружеская пара подрабатывала наркокурьерами

Владимирская супружеская пара подрабатывала наркокурьерами. Мужчину и женщину поймали сотрудники полиции на территории областного центра В ходе личного досмотра у задержанных были обнаружены и изъяты более 80 пакетиков с синтетическим наркотическим средством общей массой более 53 граммов. По данным следствия, в апреле этого года женщина получила сообщение с предложением о подработке курьером по распространению наркотиков. К этой работе она привлекла и своего супруга. В их обязанности входила организация оптовых и розничных «закладок» с «синтетикой».

В отношении супругов возбуждены уголовные дела.

Автор: Владимирская служба новостей