Владимирцы сыграют в баскетбол

В следующие выходные, 13 августа, в двенадцатый раз в городе Владимир состоится турнир «Оранжевый мяч-2017». Турнир пройдет на площадке перед гипермаркетом «Глобус» на 6 специально подготовленных кортах.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трем возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки: мальчики и девочки до 16 лет, девушки и юноши от 17 до 18 лет, мужчины и женщины старше 19 лет.

Заявки принимаются до 10 августа до 17:00 по телефону 8(4922)536888, а также на электронную почту sportcentr33@inbox.ru

Сам турнир пройдет 13 августа, начало в 11 утра.





Автор: Владимирская служба новостей