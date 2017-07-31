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Новости
31.07.2017 11:56

Владимирцы сыграют в баскетбол
В следующие выходные, 13 августа, в двенадцатый раз в городе Владимир состоится турнир «Оранжевый мяч-2017». Турнир пройдет на площадке перед гипермаркетом «Глобус» на 6 специально подготовленных кортах.  
К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трем возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки: мальчики и девочки до 16 лет, девушки и юноши от 17 до 18 лет, мужчины и женщины старше 19 лет. 
Заявки принимаются до 10 августа до 17:00 по телефону 8(4922)536888, а также на электронную почту sportcentr33@inbox.ru.
Сам турнир пройдет 13 августа, начало в 11 утра. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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