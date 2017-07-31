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Новости
31.07.2017 11:39

За прошлую неделю в 33 регионе утонуло 10 человек
За прошедшие выходные во Владимирской области утонуло пятеро человек. По данным регионального Управления МЧС, трагедии произошли в Киржачском, Камешковском, Суздальском, Собинском и Гусь-Хрустальном районах. Кроме того, были обнаружены тела еще пятерых погибших, поиски которых велись на протяжении недели. Факты гибели людей зафиксированы в Камешковском, Муромском, Собинском и Ковровском районах. 
В настоящее время сотрудники Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства и причины трагедий. 
Всего с начала года в области утонули 16 человек. Среди основных причин - купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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