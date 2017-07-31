За прошлую неделю в 33 регионе утонуло 10 человек

За прошедшие выходные во Владимирской области утонуло пятеро человек. По данным регионального Управления МЧС, трагедии произошли в Киржачском, Камешковском, Суздальском, Собинском и Гусь-Хрустальном районах. Кроме того, были обнаружены тела еще пятерых погибших, поиски которых велись на протяжении недели. Факты гибели людей зафиксированы в Камешковском, Муромском, Собинском и Ковровском районах.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства и причины трагедий.

Всего с начала года в области утонули 16 человек. Среди основных причин - купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.





Автор: Владимирская служба новостей