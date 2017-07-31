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Новости
31.07.2017 11:34

Военный прокурор разъясняет
19 военной прокуратурой армии, в/часть 56680 проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации в сфере землепользования и сохранности федеральной собственности на территории воинской части Владимирской области.
Установлено, что на территории воинской части расположено недвижимое имущество -  железнодорожное полотно со стрелкой примыкания протяженностью 0,365 км.
Объект воинской части используется в качестве погрузочно-разгрузочной станции специального назначения. Функционал объекта предполагает использование вышеназванного железнодорожного полотна.
Вместе с тем, в непосредственной близости от указанного железнодорожного полотна расположен земельный участок, собственником которого является ООО «Новотрансстрой».
Работниками ООО «Новотрансстрой», эксплуатирующими земельный участок, без законных оснований, искусственно присоединена часть земельного участка, с железнодорожным полотном, находящимся на нем путем выставления (выноса) металлического ограждения за железнодорожное полотно.
Как результат, железнодорожный путь заблокирован для свободного проезда по нему железнодорожного транспорта. Допуск железнодорожного транспорта на территорию объекта 50/2 осуществляется только после согласования с представителем ООО «Новотрансстрой».
В целях устранения выявленных нарушений 19 военной прокуратурой армии, в/часть 56680 в отношении ООО «Новотрансстрой» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), которое направлено в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
По результатам рассмотрения дела ООО «Новотрансстрой» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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