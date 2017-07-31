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Новости
31.07.2017 11:32

С рабочим визитом в 33 регион прибудет Владимир Жириновский.
Сегодня с рабочим визитом в 33 регион прибудет лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Его приезд ожидается после пяти вечера. Политик планирует встретиться с активом Владимирского регионального отделения ЛДПР. А завтра Владимир Жириновский отправится на «Территорию смыслов», где в эти дни проходит пятая смена форума, на которой собрались более тысячи молодых парламентариев и политических лидеров. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Политика
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