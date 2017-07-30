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Новости
30.07.2017 18:37

Получить "дальневосточный гектар" станет проще
Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение "дальневосточного гектара" и упрощающий его получение. Теперь документы на бесплатный участок можно подать не только в органы регистрации прав, но и в любой многофункциональный центр. Кроме того, в документе оговорён ряд моментов, который позволит избежать отказов в предоставлении надела в случаях, когда он пересекает границы других участков или  населённого пункта. Ранее президент отмечал, что некоторые земли, подпавшие под программу дальневосточного гектара,  уже принадлежат каким-то ведомствам,  и из-за этого возникает путаница.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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