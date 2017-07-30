Получить "дальневосточный гектар" станет проще

Владимир Путин подписал закон, расширяющий применение "дальневосточного гектара" и упрощающий его получение. Теперь документы на бесплатный участок можно подать не только в органы регистрации прав, но и в любой многофункциональный центр. Кроме того, в документе оговорён ряд моментов, который позволит избежать отказов в предоставлении надела в случаях, когда он пересекает границы других участков или населённого пункта. Ранее президент отмечал, что некоторые земли, подпавшие под программу дальневосточного гектара, уже принадлежат каким-то ведомствам, и из-за этого возникает путаница.

Автор: Владимирская служба новостей