В Меленковском районе выясняются причины смерти новорожденного

В Меленковском районе выясняются причины смерти новорожденного. По данным следствия, во время кормления мама уснула вместе с малышом. А утром девушка обнаружила, что ребенок не дышит. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика.

По оценкам экспертов гибель 1,5-месячного ребенка наступила в результате механической асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей.

Отмечаем, что семья, где погиб ребенок, проживает в благоприятных комфортных условиях в частном домовладении, отношения в семье характеризуются добрым взаимопониманием, произошедшее для всех стало непоправимой трагедией.

К сожалению, это не первый случай гибели новорожденных при аналогичных обстоятельствах. В апреле и августе 2016 года в городе Владимире и Суздальском районе по этим же причинам погибли двое малышей.

Следственное управление СК России неоднократно обращало внимание граждан, имеющих на иждивении новорожденный детей, о необходимости соблюдения особой осторожности и внимания. Несмотря на сложный особенный период, сопровождающийся, как правило, усталостью и утомлением, следует помнить о правилах обеспечения жизни и здоровья ребенка.

Автор: Владимирская служба новостей