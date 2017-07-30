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Новости
30.07.2017 18:33

В Меленковском районе выясняются причины смерти новорожденного
В Меленковском районе выясняются причины смерти новорожденного. По данным следствия,  во время кормления мама уснула вместе с малышом. А утром девушка обнаружила, что ребенок не дышит. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мальчика. 
По оценкам экспертов гибель 1,5-месячного ребенка наступила в результате механической асфиксии, вызванной перекрытием дыхательных путей. 
Отмечаем, что семья, где погиб ребенок, проживает в благоприятных комфортных условиях в частном домовладении, отношения в семье характеризуются добрым взаимопониманием, произошедшее для всех стало непоправимой трагедией.
К сожалению, это не первый случай гибели новорожденных при аналогичных обстоятельствах. В апреле и августе 2016 года в городе Владимире и Суздальском районе по этим же причинам погибли двое малышей.
Следственное управление СК России неоднократно обращало внимание граждан, имеющих на иждивении новорожденный детей, о необходимости соблюдения особой осторожности и внимания. Несмотря на сложный особенный период, сопровождающийся, как правило, усталостью и утомлением, следует помнить о правилах обеспечения жизни и здоровья  ребенка. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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