В 33 регионе подвели итоги операции «Обгон»

С начала года по причине обгона в 33 регионе произошло более 120 ДТП, в которых 38 человек погибли и 226 получили травмы различной степени тяжести. Больше всего аварий зафиксировано в Вязниковском, Кольчугинском, Суздальском, Муромском, Собинском, Киржачском, Ковровском и Юрьев-Польском районах.

В целях снижения ДТП подобного рода во Владимирской области была проведена профилактическая операция «Обгон».

За 10 дней по причине обгона произошла одна авария в Камешковском районе, в которой пострадали 5 человек.

Кроме того, во время операции было пресечено 301 нарушение правил обгона, большую часть из которых составляет выезд на встречную полосу. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

Также проводились обследования улично-дорожной сети, в ходе которых выявлено 22 недостатка в виде несоответствия горизонтальной разметки и дорожных знаков, а также их отсутствие в установленных местах. Уже в период операции было устранено 16 из таких недостатков.

Должностным и юридическим лицам, ответственным за ремонт и содержание улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД выдано 17 предписаний на устранение выявленных недостатков. За невыполнение требований данных предписаний в Александровском и Вязниковском районах возбуждено 2 дела об административных правонарушениях.

Автор: Владимирская служба новостей