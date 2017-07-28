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28.07.2017 17:11

Владимирцы успешно выступили на Чемпионате России по спортивной радиопеленгации
Владимирские спортсмены успешно выступили на Чемпионате России по спортивной радиопеленгации, который прошел в Воронеже с 21 по 26 июля. Бронзовую медаль среди женщин завоевала Светлана Годунова. Всего в соревнованиях приняло участие около 100 представителей 15 регионов страны.
В Воронеже также проходили всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации среди юниоров, где владимирская спортсменка Надежда Мельникова завоевала золотую и три серебряные медали, а её товарищи по команде Никита Васильев и Евдокия Садофьева - по бронзовой медали.
Этот старт завершил отбор спортсменов в состав сборной России для участия в Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной радиопеленгации, который пройдет в Литве с 4 по 10 сентября. В основной состав российской сборной вошли владимирские спортсмены: Надежда Мельникова (юниорки), Никита Васильев (юниоры) и Эдуард Годунов (мужчины).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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