Глава Вязниковского района награжден медалью «За заслуги перед Владимирской областью»

Губернатор Светлана Орлова подписала Указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью» главы Вязниковского района, председателя районного Совета народных депутатов Владимира Лопухова за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Лопухов начал свою трудовую деятельность в 1978 году учителем физики Мстёрской средней школы. Затем работал директором Лукновской средней школы, первым секретарем Вязниковского райкома ВЛКСМ и заведующим организационным отделом райкома КПСС. С 1988 по 2010 год возглавлял учреждение начального профессионального образования в поселке Никологоры - в настоящее время это Никологорский аграрно-промышленный техникум. На должность главы Вязниковского района, председателя районного Совета народных депутатов избран в 2011 году. Кроме того, Владимир Лопухов был депутатом областного Законодательного Собрания третьего созыва.

Автор: Владимирская служба новостей