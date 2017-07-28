В Гороховце отметят День Купца

Завтра в Гороховце отметят День Купца. На центральной площади города развернётся купеческая ярмарка мастеров народного творчества Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Московской и других областей. На главной сцене будет проходить театрализованное представление «Сказ про Купца-удальца», а также выступления творческих коллективов Владимирской и Нижегородской областей.

Праздник День Купца удачно вписался в самобытный облик Гороховца, снискавшего себе славу купеческого города. Местные торговцы внесли в развитие родного города немалый вклад. Уже во второй половине XVII века известность торговых людей Гороховца шагнула за пределы Владимирской земли. Предприимчивые гороховчане, используя выгодное положение города на тракте Москва – Нижний Новгород с его шумными ярмарками, быстро богатели. Вместе с доходами купечества рос и расцветал сам город. Гороховецкие купцы делали богатые пожертвования на сооружение храмов и монастырей, «во искупление грехов великих». В конце XVII в. на их средства в Гороховце ведется каменное строительство. Исторический центр города до сих пор украшают 7 каменных купеческих палат XVII века.

Среди малых городов Золотого кольца России Гороховец занимает особое место. Живописно раскинувшийся на высоком правом берегу реки Клязьмы, город в 2010 году вошёл в список исторических поселений, где числится всего лишь 41 город России, а в 2017 году - в предварительный список объектов культурного наследия «Юнеско». 28 мая 2014 года Президент России Владимир Путин подписан Указ о праздновании 850-летия со дня основания города Гороховец, которое будет торжественно отмечаться в 2018 году.

Автор: Владимирская служба новостей