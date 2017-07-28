В Крыму пройдут Дни Владимирской области

30-31 июля делегация Владимирской области во главе с губернатором Светланой Орловой побывает в Республике Крым и в городе Севастополе.

30 числа владимирцы станут участниками военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-морского флота и парада кораблей с демонстрацией возможностей сил флота в Севастополе.

В этот же день делегация посетит подшефные корабли 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота. Напомним, уже 20 лет наш регион оказывает поддержку бригаде и подшефным кораблям: «Владимирцу», «Суздальцу», «Александровцу», «Муромцу» и «Ковровцу». В честь праздника подарком для военнослужащих станет концерт артистов владимирской студии эстрадного вокала «Смайл» и ансамбля «Мурома».

31 июля в Симферополе пройдут Дни Владимирской области. Вместе с членами официальной делегации нашего региона в мероприятиях примут участие глава, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, члены Совета министров и Госсовета Республики, представители крымского бизнес-сообщества, а также руководители предприятий Владимирской области.

У здания Совета министров развернётся масштабная выставка промышленно-культурного потенциала Владимирской области. Свою технику, продукцию и проекты развития продемонстрируют 20 предприятий региона.

Также состоится ряд рабочих встреч представителей бизнеса двух российских регионов и большая деловая встреча на тему «Владимирская область – Республика Крым. Сферы сотрудничества регионов. Новый этап в развитии».

Автор: Владимирская служба новостей