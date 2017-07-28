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Новости
28.07.2017 15:19

Владимирский кикбоксер завоевал золотую медаль на Всемирных играх
Представитель Владимирской области Игорь Дармешкин завоевал золотую медаль в соревнованиях по кикбоксингу на десятых Всемирных Играх, которые с 21 по 30 июля проходят в польском Вроцлаве. Всемирные Игры являются своего рода Олимпиадой для видов спорта, не включенных в программу Олимпийских игр. Отметим, что кикбоксинг является одним из четырех «показательных видов спорта» на Всемирных Играх.
Игорь Дармешкин выступал в весовой категории до 91 кг. В решающей схватке 25-летний спортсмен из Петушинского района победил польского кикбоксера. Тренируется Игорь в спортивном клубе «Княжичи» под руководством Александра Ветрова.
Благодаря успешному выступлению в том числе и владимирских спортсменов сборная России в общекомандном зачёте в официальной программе сохраняет лидерство. В её «копилке» по состоянию на 27 июля 26 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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