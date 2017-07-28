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Новости
28.07.2017 13:48

На перекрестке улицы Мира и проспекта Строителей частично ограничено движение
На перекрестке улицы Мира и проспекта Строителей частично ограничено движение. По данным пресс-службы АО «ВКС» «Владимиргортеплосеть», это связано с работами по устранению дефекта, выявленного по итогам гидравлических испытаний магистральных теплосетей.
На 1 этапе движение будет закрыто на 2/3 части дороги ул. Мира со стороны Октябрьского проспекта с 23 часов сегодняшнего дня и до 8 утра 30 июля. 
Затем с 8 утра 30 июля до 6 утра 31 июля будет закрыто для движения транспорта на 1/3 части дороги ул. Мира со стороны ул. Белякова.
 Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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