6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
28.07.2017 13:12

Предстоящие выходные обещают быть по-настоящему летними
Предстоящие выходные обещают быть по-настоящему летними. Температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла. И многие отправятся в эти дни к водоемам. Стоит помнить, что купаться следует только в официально разрешённых местах. От употребления спиртных напитков стоит воздержаться.  Особое внимание – детям. Ни в коем случае не оставляйте их одних у воды и на воде.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (со стационарного), «101» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт