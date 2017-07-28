Предстоящие выходные обещают быть по-настоящему летними

Предстоящие выходные обещают быть по-настоящему летними. Температура воздуха поднимется выше 30 градусов тепла. И многие отправятся в эти дни к водоемам. Стоит помнить, что купаться следует только в официально разрешённых местах. От употребления спиртных напитков стоит воздержаться. Особое внимание – детям. Ни в коем случае не оставляйте их одних у воды и на воде.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (со стационарного), «101» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей