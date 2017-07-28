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Новости
28.07.2017 12:25

"Торпедо" разгромило "Долгопрудный"
В первом выездном поединке первенства страны 2017 - 2018 года владимирское «Торпедо» встречалось с ФСК «Долгопрудный». Наши футболисты сумели навязать подмосковному коллективу свою игру и выжать почти максимум из голевых моментов. В итоге, владимирцы одержали крупную победу - 3:0. В составе чёрно-белых точными ударами отметились Иван Каратыгин, Алексей Баев и Андрей Гладышев.
Таким образом, "Торпедо" поднимается на 5 строчку, в активе команды - 4 очка. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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