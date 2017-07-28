"Торпедо" разгромило "Долгопрудный"

В первом выездном поединке первенства страны 2017 - 2018 года владимирское «Торпедо» встречалось с ФСК «Долгопрудный». Наши футболисты сумели навязать подмосковному коллективу свою игру и выжать почти максимум из голевых моментов. В итоге, владимирцы одержали крупную победу - 3:0. В составе чёрно-белых точными ударами отметились Иван Каратыгин, Алексей Баев и Андрей Гладышев.

Таким образом, "Торпедо" поднимается на 5 строчку, в активе команды - 4 очка.



Автор: Владимирская служба новостей