Во Владимире пройдет фестиваль «Мамина радость»

С 1 по 7 августа во Владимире пройдет фестиваль «Мамина радость». Всю неделю гостей ждет насыщенная программа – лекции, семинары и мастер-классы.

В частности, 5 августа в Центральном парке культуры и отдыха состоится программа «Семейный пикник». В этот день посетители смогут принять участие в различных конкурсных и познавательных программах, розыгрыше призов, а так же проявить себя в мастер-классах по йоге, фитнес-латино и Zumba.

В программе: показ модной одежды для беременных, советы стилиста и дизайнера для мам; выступление эксперта по безопасности перевозки детей в транспорте; веселая викторина на тему материнства; кулинарный мастер-класс от шеф-повара. Опытные инструктора проведут для юных гостей парка занятия и шуточные заезды на беговелах. Представители сети магазинов «Мосигра» презентуют семейные игры, а для любознательных гостей подготовил свои самые интересные экспонаты Музей иллюзий «Да Винчи».

Также на территории парка будут установлены шатры, в которых можно будет получить индивидуальные консультации от специалистов медицинского центра, покормить или переодеть ребенка.

Завершением вечера станет музыкальная открытка с участием Владимирских бардов.

Автор: Владимирская служба новостей