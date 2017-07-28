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Новости
28.07.2017 12:15

В Коврове иномарка сбила 8-летнего велосипедиста
Два ДТП с участием двухколесного транспорта произошло накануне в 33 регионе. Так, в Вязниках легковушка сбила велосипедиста, который двигался по краю проезжей части, в попутном направлении с т/с, после чего совершил поворот налево. У пострадавшего — сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и ушибы. А в Коврове под колеса иномарки попал 8-летний мальчик, который на велосипеде выезжал на проезжую часть с прилегающей территории. У ребенка — небольшие ушибы. Он отправлен на амбулаторное лечение. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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