Владимир получит в дар панно с изображением основателя нашего города

Сегодня на Театральной площади состоится закрытие совместного проекта сестричества Свято-Елисаветинского монастыря (г.Минск), Владимирской Епархии Русской Православной церкви и администрации города «Единая вера - единая Русь Святая».

Во время церемонии в дар областному центру будет передано мозаичное панно с изображением основателя нашего города — Святого равноапостольного великого князя Владимира. Сегодня отмечается День его памяти и День Крещения Руси.

Панно стало результатом творческой акции «Верой едины». Уникальный арт-объект был создан руками горожан прямо на территории выставки-ярмарки «Кладезь». В течение двух дней каждый желающий мог стать соавтором объёмного панно из смальты.

Автор: Владимирская служба новостей