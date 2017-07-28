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Новости
28.07.2017 11:39

Владимир получит в дар панно с изображением основателя нашего города
Сегодня на Театральной площади состоится закрытие совместного проекта сестричества Свято-Елисаветинского монастыря (г.Минск), Владимирской Епархии Русской Православной церкви и администрации города «Единая вера - единая Русь Святая».
Во время церемонии в дар областному центру будет передано мозаичное панно с изображением основателя нашего города — Святого равноапостольного великого князя Владимира. Сегодня отмечается День его памяти и День Крещения Руси.
Панно стало результатом творческой акции «Верой едины». Уникальный арт-объект был создан руками горожан прямо на территории выставки-ярмарки «Кладезь». В течение двух дней каждый желающий мог стать соавтором объёмного панно из смальты.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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