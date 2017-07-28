«Территория смыслов на Клязьме» принимает молодых политиков

Завтра стартует пятая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Её участниками станут порядка 1000 молодых парламентариев и политических лидеров из всех регионов России, в том числе 36 - из Владимирской области.

Их ждет насыщенная образовательная программа, тренинги, дебаты и мастер-классы с экспертами, учеными, политиками, предпринимателями, политическими и общественными деятелями. Ожидается, что гостями смены станут председатель ЦИК России Элла Памфилова, заместители председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов и Владимир Васильев, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В рамках смены также пройдет очередной этап Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Традиционно авторы лучших проектов получат финансовую поддержку на реализацию своих идей. Суммы грантов в этом году составят 100, 200 и 300 тысяч рублей.

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году запланировано проведение 7 тематических смен. Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

Автор: Владимирская служба новостей