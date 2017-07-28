6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
28.07.2017 10:29

Пенсии работающих пенсионеров увеличатся с августа
Пенсии работающих пенсионеров увеличатся с августа. Корректировку произведут с учётом их работы в 2016 году. Максимальная прибавка составит 235,7 рубля. Корректировка затронет тех пенсионеров, которые работали в течение прошлого года, получали официальную зарплату, с которой отчислялись платежи в Пенсионный фонд. 
Отмечается, что перерасчёт пройдет в беззаявительном порядке, то есть претендующим на повышение пенсионерам не придётся обращаться ни в органы Пенсионного фонда, ни в отделения соцзащиты, ни в отдел кадров.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт