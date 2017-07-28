Пенсии работающих пенсионеров увеличатся с августа

Пенсии работающих пенсионеров увеличатся с августа. Корректировку произведут с учётом их работы в 2016 году. Максимальная прибавка составит 235,7 рубля. Корректировка затронет тех пенсионеров, которые работали в течение прошлого года, получали официальную зарплату, с которой отчислялись платежи в Пенсионный фонд.

Отмечается, что перерасчёт пройдет в беззаявительном порядке, то есть претендующим на повышение пенсионерам не придётся обращаться ни в органы Пенсионного фонда, ни в отделения соцзащиты, ни в отдел кадров.

Автор: Владимирская служба новостей