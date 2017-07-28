Вторая медаль Натальи Гемперле

Представительница Владимирской области Наталья Гемперле выиграла еще одну медаль десятых Всемирных игр, которые с 21 по 30 июля проходят в польском Вроцлаве, на этот раз бронзовую. В этот день проходили командные соревнования - спринтерские четырехэтапные эстафеты по спортивному ориентированию.

В составе российской команды спортсмен-инструктор Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию, мастер спорта России международного класса Наталья Гемперле стартовала на 1 этапе. Она уверенно прошла свою дистанцию, не совершив ни одной ошибки. На финише Наталья была второй с двухсекундным отставанием от лидера. На протяжении следующих трех этапов наша команда была в числе лучших и в итоге заняла третье место, уступив командам Дании и Швейцарии.

Автор: Владимирская служба новостей