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Новости
28.07.2017 10:26

Вторая медаль Натальи Гемперле
Представительница Владимирской области Наталья Гемперле выиграла еще одну медаль десятых Всемирных игр, которые с 21 по 30 июля проходят в польском Вроцлаве, на этот раз бронзовую. В этот день проходили командные соревнования - спринтерские четырехэтапные эстафеты по спортивному ориентированию. 
В составе российской команды спортсмен-инструктор Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию, мастер спорта России международного класса Наталья Гемперле стартовала на 1 этапе. Она уверенно прошла свою дистанцию, не совершив ни одной ошибки. На финише Наталья была второй с двухсекундным отставанием от лидера. На протяжении следующих трех этапов наша команда была в числе лучших и в итоге заняла третье место, уступив командам Дании и Швейцарии.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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