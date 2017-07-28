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Новости
28.07.2017 09:54

Елена Мазанько останется под домашним арестом до 1 сентября
Вице-губернатор Владимирской области останется под домашним арестом до 1 сентября. Накануне Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения  Елены Мазанько. Следствие просило оставить ее дома до 1 ноября. В свою очередь защита предложила суду залог в 3 миллиона рублей, но тот посчитал нужным оставить ее по домашним арестом до 1 сентября, сообщают РИА Новости. 
Напомним, чиновницу подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Ей предъявлено обвинение в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. По версии следствия, вице-губернатор получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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