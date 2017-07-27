Мужчину спасли на пожаре

Мужчину спасли на пожаре. ЧП произошло сегодня в городе Собинка. Горела квартира в многоэтажном доме. Прибыв на место, пожарные увидели, что из окна валит дым. На балконе находился мужчина. С помощью спасательного устройства его вывели на свежий воздух. Через несколько минут пожарные ликвидировали и сам пожар – в одной из комнат горел диван и спальные принадлежности. Как было установлено, хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул с непотушенной сигаретой, после чего произошёл пожар.

Автор: Владимирская служба новостей