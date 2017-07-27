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Новости
27.07.2017 15:10

Цыганские дома отключили от света
Цыганские дома, расположенные  в селе Глухово Собинского района, отключили от электроснабжения. Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго», потребители были уличены в бездоговорном потреблении света. В итоге, без электричества остались пять домов. На цыган были составлены акты бездоговорного потребления электроэнергии в объёме более 85 тысяч кВтч на сумму около 300 тыс. рублей, которые будут переданы в правоохранительные органы для привлечения лиц к уголовной ответственности.
Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причем, в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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