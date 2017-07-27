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Новости
27.07.2017 13:10

10 школ Владимирской области получат господдержку
В этом году 10 школ Владимирской области получат господдержку  на общую сумму 5 млн. рублей. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова. В список попали учебные заведения, активно  внедряющие инновационные образовательные программы. Итак, по 500 тысяч получат владимирская школа №36, ковровские гимназия №1 и школа №22, муромские школы №№ 8 и 20, Бавленская (Кольчугинский район), Симская (Юрьев-Польский район), Малыгинская (Ковровский район), Вяткинская (Судогодский район) и Стёпанцевская (Вязниковский район) школы. 
Деньги пойдут на приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, на модернизацию материально-технической учебной базы, на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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