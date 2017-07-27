На «Территории смыслов на Клязьме» подвели итоги четвертой смены
На «Территории смыслов на Клязьме» в рамках четвертой смены подвели итоги конкурса молодёжных проектов. Его победителями стали 26 молодых руководителей НКО, правозащитных и добровольческих проектов. Владимирцев, к сожалению, в этом списке нет.
Напомним, четвертая смена проходила с 21 по 27 июля. Почетными гостями стали первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Анна Кузнецова, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
А в субботу уже стартует пятая смена. Ее участниками станут более тысячи молодых парламентариев и политических лидеров. Уже известно, что 31 числа на форум приедет лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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