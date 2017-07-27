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27.07.2017 12:36

Во Владимирской области продолжается Фестиваль «50 ПЛЮС. КИНО»
Во Владимирской области продолжается Фестиваль «50 ПЛЮС. КИНО». Напомним, каждую пятницу в городах региона проходят бесплатные кинопоказы под открытым небом легендарных советских фильмов. 
Завтра посмотреть кино смогут ковровчане. В Парке Экскаваторостроителей покажут фильм «По семейным обстоятельствам». Начало — в 20:30. 
Последними площадками Фестиваля в этом году станут «Пансионат г. Мурома», расположенный по адресу: ул. Ремесленная Слободка, 18, и Городской парк отдыха в Меленках, там 4 и 11 августа все желающие смогут увидеть фильмы «Осторожно, бабушка!» и «Старики-разбойники». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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