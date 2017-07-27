Во Владимирской области продолжается Фестиваль «50 ПЛЮС. КИНО»

Во Владимирской области продолжается Фестиваль «50 ПЛЮС. КИНО». Напомним, каждую пятницу в городах региона проходят бесплатные кинопоказы под открытым небом легендарных советских фильмов.

Завтра посмотреть кино смогут ковровчане. В Парке Экскаваторостроителей покажут фильм «По семейным обстоятельствам». Начало — в 20:30.

Последними площадками Фестиваля в этом году станут «Пансионат г. Мурома», расположенный по адресу: ул. Ремесленная Слободка, 18, и Городской парк отдыха в Меленках, там 4 и 11 августа все желающие смогут увидеть фильмы «Осторожно, бабушка!» и «Старики-разбойники».

Автор: Владимирская служба новостей