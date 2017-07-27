На пожаре погибли двое человек

На пожаре погибли двое человек. Трагедия произошла в Камешковском районе. Горел частный дом в деревне Кирюшино. По прибытии спасателей огонь перекинулся и на соседний дом. В итоге, первый сгорел полностью, второй — частично. Общая площадь возгорания составила более 100 квадратных метров. Во время разбора завалов были найдены тела двоих мужчин, 61-го и 53-х лет.

Причины произошедшего сейчас устанавливаются.





Автор: Владимирская служба новостей