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Новости
27.07.2017 12:25

На пожаре погибли двое человек
На пожаре погибли двое человек. Трагедия произошла в Камешковском районе. Горел частный дом в деревне Кирюшино. По прибытии спасателей огонь перекинулся и на соседний дом. В итоге, первый сгорел полностью, второй — частично. Общая площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.  Во время разбора завалов были найдены тела двоих мужчин, 61-го и 53-х лет. 
Причины произошедшего сейчас устанавливаются. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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