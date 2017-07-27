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Новости
27.07.2017 12:06

В Собинском районе перед судом предстанет мошенник
В Собинском районе перед судом предстанет мошенник. По данным следствия, в июне этого года мужчина распивал спиртные напитки в компании двоих малознакомых ему молодых людей. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт. Воспользовавшись ситуацией, мужчина, под предлогом звонка знакомой, попросил у одного из них мобильный телефон и отошел в сторону. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник скрылся.
Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб на сумму 8 500 рублей и обратился с заявлением в полицию. Как выяснилось, задержанный полицейскими местный житель пытался продать похищенный телефон. Однако сделать это у него так и не получилось.
В настоящее время в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное. Мобильный телефон возвращен владельцу


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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