В Собинском районе перед судом предстанет мошенник

В Собинском районе перед судом предстанет мошенник. По данным следствия, в июне этого года мужчина распивал спиртные напитки в компании двоих малознакомых ему молодых людей. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт. Воспользовавшись ситуацией, мужчина, под предлогом звонка знакомой, попросил у одного из них мобильный телефон и отошел в сторону. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник скрылся.

Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб на сумму 8 500 рублей и обратился с заявлением в полицию. Как выяснилось, задержанный полицейскими местный житель пытался продать похищенный телефон. Однако сделать это у него так и не получилось.

В настоящее время в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное. Мобильный телефон возвращен владельцу





Автор: Владимирская служба новостей