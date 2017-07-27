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Новости
27.07.2017 12:00

В 33 регионе произошло три ДТП с участием общественного транспорта
Накануне в 33 регионе произошло три ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Строителей Владимира в автобусе при резком торможении упал пенсионер. У него — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. 
На улице Гагарина областного центра троллейбус врезался в «Шкоду», которая остановилась перед пешеходным переходом. Травмы получили кондуктор и пассажир. 
Еще одно ДТП с участием электротранпорта произошло в Коврове. Троллейбус сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход был госпитализирован. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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