В 33 регионе произошло три ДТП с участием общественного транспорта

Накануне в 33 регионе произошло три ДТП с участием общественного транспорта. На проспекте Строителей Владимира в автобусе при резком торможении упал пенсионер. У него — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

На улице Гагарина областного центра троллейбус врезался в «Шкоду», которая остановилась перед пешеходным переходом. Травмы получили кондуктор и пассажир.

Еще одно ДТП с участием электротранпорта произошло в Коврове. Троллейбус сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход был госпитализирован.

Автор: Владимирская служба новостей