Владимирское «Торпедо» отправилось в Долгопрудный

Сегодня владимирское «Торпедо» в рамках тура ФОНБЕТ — Первенства России по футболe среди команд второго дивизиона зоны «Запад» встречается в Долгопрудном с местным коллективом. Игра начнется в 18 часов. Напомним, на данный момент наши футболисты находятся на 7 месте.

Также отметим, накануне стало известно, что в «Торпедо» вернулся полузащитник Руслан Пуков, который выступал за черно-белых в 2015 году. Кроме того, в заявочный лист коллектива на спортивный сезон 2017 - 2018 годов включён Юный воспитанник владимирской СШОР по футболу Евгений Большаков. По игровому амплуа он является голкипером.

Автор: Владимирская служба новостей