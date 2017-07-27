6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
27.07.2017 10:06

Владимирское «Торпедо» отправилось в Долгопрудный
Сегодня владимирское «Торпедо» в рамках тура ФОНБЕТ — Первенства России по футболe среди команд второго дивизиона зоны «Запад» встречается в Долгопрудном с местным коллективом. Игра начнется в 18 часов. Напомним, на данный момент наши футболисты находятся на 7 месте. 
Также отметим, накануне стало известно, что в «Торпедо» вернулся полузащитник Руслан Пуков, который выступал за черно-белых в 2015 году. Кроме того, в заявочный лист коллектива на спортивный сезон 2017 - 2018 годов включён Юный воспитанник владимирской СШОР по футболу Евгений Большаков. По игровому амплуа он является голкипером.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт