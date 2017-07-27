Депутаты ЗС приступили к работе над бюджетом следующего года

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приступили к работе над бюджетом следующего года. Объем доходов в 2018 г. прогнозируется в сумме 47,3 млрд. руб., расходов - 49,7 млрд. руб., дефицит - 2,4 млрд. руб.. В дальнейшем планируется постепенное сокращение дефицита и доведение его в 2020 году до уровня 0,5 млрд. руб.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят в 2018 г. – 38,5 млрд. руб. (на 6,8% больше, чем в 2017 г.). Ежегодно они будут увеличиваться в среднем на 6%.

В приоритете по-прежнему остаются повышение заработной платы бюджетникам, сохранение всех видов социальной поддержки, обеспечение граждан Владимирской области жильем, поддержка сельского хозяйства и малого бизнеса, развитие здравоохранения и привлечение профессиональных кадров в отрасль, оснащение медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, сохранение объемов финансовой помощи территориям.

Областной бюджет в 2018-2020 годы сохранит свою социальную направленность – более 70% расходов планируется направить на финансирование отраслей социальной сферы. Будет продолжено формирование отдельного приложения к областному бюджету, содержащего информацию об объемах средств, направляемых на государственную поддержку семьи и детей - так называемый, «детский бюджет». Как и прежде, предусматривается формирование резерва для участия области в федеральных программах и приоритетных проектах - по 300 млн. руб. ежегодно.

Автор: Владимирская служба новостей