Улицам Владимира присвоят новые названия

Улицам Владимира присвоят новые названия. Так, в селе Кусуново теперь есть улица «Волозинская», в деревне Ширманиха появились такие улицы, как «Большая Ущерская», «Малая Ущерская» и «Кайсаровский проезд». По сведениям специалистов Государственного архива Владимирской области, в середине позапрошлого века деревня Ширманиха располагалась при речке Ущере, а владельцами этих земель были купцы Кайсаровы, в честь которых и было предложено назвать улицы.

Депутаты Горсовета поддержали и утверждение за участком магистральной улицы от площади Фрунзе до пересечения с Октябрьским проспектом наименования «Лыбедская магистраль».

Автор: Владимирская служба новостей