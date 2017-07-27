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Новости
27.07.2017 09:58

Улицам Владимира присвоят новые названия
Улицам Владимира присвоят новые названия. Так, в селе  Кусуново теперь есть улица «Волозинская», в деревне Ширманиха появились такие улицы, как «Большая Ущерская», «Малая Ущерская» и «Кайсаровский проезд». По сведениям специалистов Государственного архива Владимирской области, в середине позапрошлого века деревня Ширманиха располагалась при речке Ущере, а владельцами этих земель были купцы Кайсаровы, в честь которых и было предложено назвать улицы.
Депутаты Горсовета поддержали и утверждение за участком магистральной улицы от площади Фрунзе до пересечения с Октябрьским проспектом наименования «Лыбедская магистраль». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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