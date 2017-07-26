Владимирский гимнаст взял золото на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Юный представитель Владимирской области Александр Карцев в составе сборной команды России завоевал золотую медаль на Европейском юношеском Олимпийском фестивале по спортивной гимнастике, который проходит в Венгрии. Тем самым он выполнил норматив почетного звания «Мастер спорта международного класса».

Учащийся лицея №14 города Владимира Александр Карцев занимается в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева под руководством тренеров Алексея Тикунова и Аллы Амитровой.

Автор: Владимирская служба новостей