Наталья Гемперле - серебряный призёр десятых Всемирных Игр

Владимирская спортсменка Наталья Гемперле завоевала серебряную медаль на десятых Всемирных Играх, которые проходят в польском городе Вроцлав.

В официальную программу Игр включены парашютный спорт, стрельба из лука, бильярд, боул-спорт, боулинг, каноэ-поло, танцевальный спорт, подводное плавание, фистбол, фризби, гимнастика (художественная, акробатика, аэробика, прыжки на батуте), джиу-джицу, каратэ, тайский бокс, лакросс, корфбол, спасение жизни, спортивное ориентирование, пауэрлифтинг, хоккей на роликах, бег на роликовых коньках, артистическое катание на роликах, пляжный гандбол, скалолазание, сквош, сумо, перетягивание каната и водные лыжи. В показательную программу вошли американский футбол, гребля в помещении, спидвей и кикбоксинг.

Спортсмен-инструктор Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию, мастер спорта России международного класса Наталья Гемперле вместе с сорока сильнейшими спортсменками мира вышла на старт соревнований в дисциплине «Кросс-классика». Всего 3 секунды уступила она победительнице - спортсменке из Швеции - и заняла 2 место.

Серебряная медаль Натальи Гемперле является исторической, поскольку это первая награда владимирских спортсменов на Всемирных играх за все 40 лет их проведения.

Автор: Владимирская служба новостей