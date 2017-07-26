Во Владимире появится скульптура, посвященная врачу

Завтра во Владимире откроют первую во Фрунзенском районе скульптурную композицию, посвященную семейному врачу. Разместят ее в самом центре медицинского кластера в мкр. Доброе возле клиники «Палитра» (ул. Добросельская, д. 36-Б)

Создание композиции было поручено молодому владимирскому скульптору Михаилу Блинову.

Установка скульптуры - это своеобразная форма благодарности всем врачам, опытным, заботливым и мудрым, труженикам больниц и поликлиник. Семейный доктор - это собирательный ретро-образ земского доктора, который заботился о здоровье и старых и малых.

После церемонии открытия, которая состоится в 14 часов, все желающие смогут сфотографироваться с добрым семейным доктором.

Автор: Владимирская служба новостей