6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
26.07.2017 15:48

Во Владимире появится скульптура, посвященная врачу
Завтра во Владимире откроют первую во Фрунзенском районе скульптурную композицию, посвященную семейному врачу. Разместят ее в самом центре медицинского кластера в мкр. Доброе возле клиники «Палитра» (ул. Добросельская, д. 36-Б)
Создание композиции было поручено молодому владимирскому скульптору Михаилу Блинову. 
Установка скульптуры - это своеобразная форма благодарности всем врачам, опытным, заботливым и мудрым, труженикам больниц и поликлиник. Семейный доктор - это собирательный ретро-образ земского доктора, который заботился о здоровье и старых и малых.
После церемонии открытия, которая состоится в 14 часов, все желающие смогут сфотографироваться с добрым семейным доктором.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт