Во Всероссийском конкурсе социальных и культурных проектов победили 4 проекта из Владимирской области
Четыре учреждения социального обслуживания населения Владимирской области вошли в число победителей конкурса социальных и культурных проектов, проводимого ПАО «ЛУКОЙЛ».
В номинации «Экология» победу одержали проекты «Жизнь в стиле ЭКО» Меленковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и «Остров увлеченности и надежды» Александровского центра социальной помощи семье и детям, а в номинации «Духовность и культура» - «Волшебные превращения» Муромского комплексного центра социального обслуживания населения и «По просторам Суздальского Ополья» Суздальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Основной целью проекта «Остров увлеченности и надежды» является создание на территории Александровского центра социальной помощи семье и детям рекреационного экологического места, где дети, в том числе дети-инвалиды, будут получать навыки взаимодействия с природой, осваивать туристские умения.
Проект «Жизнь в стиле ЭКО» Меленковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних направлен на экологическое воспитание подростков, в том числе социально дезадаптированных, посредством участия в природоохранной деятельности, а также на улучшение экологического состояния природоохранных объектов Меленковского района.
Проект «По просторам Суздальского Ополья» Суздальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних предусматривает организацию путешествий и экскурсий по родному краю для сеей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цель проекта «Волшебные превращения» Муромского комплексного центра социального обслуживания населения – творческая самореализация получателей социальных услуг через организацию костюмированных выступлений творческих коллективов граждан пожилого возраста и инвалидов.
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