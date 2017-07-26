В этом году социальные квартиры получат более 180 семей региона

В посёлке Малыгино Ковровского района состоялось вручение ключей от новых квартир 20 семьям очередников этого сельского поселения.

Социальный 20-квартирный дом № 43-а по улице Строителей был построен в рамках подпрограммы «Социальное жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области». На эти цели из областного бюджета было направлено 21,4 млн. рублей, из местного бюджета – 1,1 млн. рублей.

Отметим, с начала реализации госпрограммы на строительство доступного жилья в 33 регионе было направлено 2,2 миллиарда рублей. До конца 2020 года планируется выделить на эти цели ещё 2 миллиарда. В общей сложности 1800 семей Владимирской области получили социальное жильё. В этом году социальные квартиры получат более 180 семей региона.

Автор: Владимирская служба новостей