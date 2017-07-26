6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
26.07.2017 15:24

В этом году социальные квартиры получат более 180 семей региона
В посёлке Малыгино Ковровского района состоялось вручение ключей от новых квартир 20 семьям очередников этого сельского поселения. 
Социальный 20-квартирный дом № 43-а по улице Строителей был построен в рамках подпрограммы «Социальное жильё» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области». На эти цели из областного бюджета было направлено 21,4 млн. рублей, из местного бюджета – 1,1 млн. рублей.
Отметим, с начала реализации госпрограммы на строительство доступного жилья в 33 регионе было направлено 2,2 миллиарда рублей. До конца 2020 года планируется выделить на эти цели ещё 2 миллиарда. В общей сложности 1800 семей Владимирской области получили социальное жильё. В этом году социальные квартиры получат более 180 семей региона.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт