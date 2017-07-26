Фонд социального страхования России готов сотрудничать с Первым клиническим медцентром в Коврове

Первый клинический медицинский центр в Коврове посетила делегация Фонда социального страхования России во главе с заместителем председателя Фонда Сергеем Алещенко. В настоящее время в государственном внебюджетном фонде ведётся работа по подготовке модернизации учреждений системы санаторно-курортного лечения и строительству новых учреждений со смещением их профиля в сторону медицинской реабилитации. С этой целью проводится мониторинг позитивного опыта российских и зарубежных медицинских учреждений в этом вопросе.

Примечательно, что ковровский центр стал единственным из частных клиник, который попал в этот перечень. Это единственное во Владимирской области частно-государственное многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Оно имеет право оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе по таким социально значимым направлениям, как сердечно-сосудистая хирургия и офтальмология. Большинство хирургических вмешательств являются бесплатными для пациентов. В клинике с пропускной способностью в 800 человек в сутки могут обслуживаться пациенты любого возраста, включая новорождённых. В штате - около 100 врачей, работающих по 53 медицинским направлениям, в том числе не имеющих аналогов в городе и регионе.

Представители Фонда социального страхования России посетили стационар Первого клинического медицинского центра, диагностическое, хирургическое и физиотерапевтическое отделения. Особенно они оценили применяемые передовые технологии лечения, принципы маршрутизации пациентов, ведение электронного документооборота.

Специалистов Первого клинического медицинского центра Фонд социального страхования России планирует привлекать в качестве экспертов для организации процессов реабилитации пациентов.

Автор: Владимирская служба новостей