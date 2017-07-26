6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
26.07.2017 13:11

Фонд социального страхования России готов сотрудничать с Первым клиническим медцентром в Коврове
Первый клинический медицинский центр в Коврове посетила делегация Фонда социального страхования России во главе с заместителем председателя Фонда Сергеем Алещенко. В настоящее время в государственном внебюджетном фонде ведётся работа по подготовке модернизации учреждений системы санаторно-курортного лечения и строительству новых учреждений со смещением их профиля в сторону медицинской реабилитации. С этой целью проводится мониторинг позитивного опыта российских и зарубежных медицинских учреждений в этом вопросе. 
Примечательно, что ковровский центр стал единственным из частных клиник, который попал в этот перечень. Это единственное во Владимирской области частно-государственное многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Оно имеет право оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе по таким социально значимым направлениям, как сердечно-сосудистая хирургия и офтальмология. Большинство хирургических вмешательств являются бесплатными для пациентов. В клинике с пропускной способностью в 800 человек в сутки могут обслуживаться пациенты любого возраста, включая новорождённых. В штате - около 100 врачей, работающих по 53 медицинским направлениям, в том числе не имеющих аналогов в городе и регионе. 
Представители Фонда социального страхования России посетили стационар Первого клинического медицинского центра, диагностическое, хирургическое и физиотерапевтическое отделения. Особенно они оценили применяемые передовые технологии лечения, принципы маршрутизации пациентов, ведение электронного документооборота. 
Специалистов Первого клинического медицинского центра Фонд социального страхования России планирует привлекать в качестве экспертов для организации процессов реабилитации пациентов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт