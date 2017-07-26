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Новости
26.07.2017 12:55

Во Владимире пройдет фестиваль «Богатырские игры»
12 августа во Владимире состоится фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры». В рамках мероприятия пройдет командный турнир по силовому экстриму.
Зрители увидят, как спортсмены будут поднимать над головой снаряды весом до 150 кг, переносить на скорость баллоны по 160 кг, поднимать в одиночку автомобили весом до 10 тонн, переносить коромысло весом 400 кг и выполнять много других интересных и зрелищных упражнений. В турнире примут участие 6 команд, в состав которых входят сильнейшие атлеты России, чемпионы и призеры чемпионатов мира.
Во время праздника будут работать множество интерактивных площадок, посетителей ждут русские народные игры и забавы, мастер-классы, а также увлекательная шоу-программа. Все пришедшие посмотреть на соревнования атлетов, смогут принять участие в различных конкурсах.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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