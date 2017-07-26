В регионе задержали угонщиков дорогих иномарок

В регионе задержали «автомобильных» воров. Ими оказались 45-летний москвич и 42-летний владимирец. По данным полиции, в марте этого года мужчины угнали порядка пяти дорогих иномарок - «Mazda CX-5». Стоимость каждого кроссовера варьировалась от семисот тысяч до полутора миллионов рублей.

Поймать преступников удалось в минувшие выходные во время перегона очередной ворованной иномарки.

В настоящее время расследуются шесть уголовных дел, возбужденных по статье «Кража».





Автор: Владимирская служба новостей