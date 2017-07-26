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26.07.2017 11:48
Во Владимирской области дан старт проекту «Чистые мили к Чемпионату мира»
Во Владимирской области дан старт проекту «Чистые мили к Чемпионату мира». Его инициатором стал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.
В следующем году в России пройдет ЧМ по футболу. Часть маршрутов на Нижний Новгород, Казань, Саранск и Екатеринбург пройдёт через нашу область. Это касается как автомобильных дорог, так и железнодорожных магистралей.
Данный проект поможет привести в порядок трассы, проверить готовность региона к приему болельщиков с точки зрения безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей. Особое внимание будет уделено трассе М-7 и дороге Владимир-Муром-Арзамас.
К работе планируется привлечь представителей Росавтодора, РЖД, региональных и муниципальных властей, представителей проектов «Экология России» и «Народный контроль», а также профильных общественных организаций.
Автор: Владимирская служба новостей