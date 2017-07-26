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Новости
26.07.2017 09:49

Под колесами авто погиб ребенок
Под колесами авто погиб ребенок. ДТП произошло накануне в Гусь-Хрустальном районе. Грузовик сбил 10-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении по правой обочине. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
В другой аварии пострадал пенсионер. Во дворе дома на улице Добросельская  Владимира Газель при движение задним ходом сбила 78-летнего пешехода. Госпитализация ему не потребовалась. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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