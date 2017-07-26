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Новости
26.07.2017 09:36

Большинство россиян выходят на новую работу в понедельник
Зарплата.ру выяснила, в какие дни россияне чаще всего выходят на новую работу, какие чувства испытывают и как борются со страхом и волнением.
Более половины опрошенных рассказали, что их трудовые будни на новом месте работы начинались с понедельника. Среда стала вторым по популярности рабочим днем (14%), тройку лидеров замыкает четверг (11%), около 10% респондентов начинали свою карьеру во вторник, а 8,5% впервые выходили на работу в пятницу. Всего 5,5% россиян свой первый рабочий день начинали в субботу и воскресенье.
У 75% респондентов первый рабочий день был полным, 16% опрошенных ушли пораньше в свой первый рабочий день, а 7% могли прийти на работу немного позже. Каждого третьего опрошенного просили прийти на работу немного пораньше, чтобы получить пропуск, расходные материалы, пройти предварительный инструктаж и ознакомиться с распорядком дня.
Большинство россиян (60%) сказали, что испытывают радостное волнение в свой первый рабочий день, при этом каждый пятый россиянин испытывает страх и одновременно радость. Каждый десятый может впасть в ступор от вопросов коллег. Реже всего россияне испытывают грусть (3,5%) и ужас (5,7%), а безразличными ко всему происходящему остаются всего 8,5% опрошенных.
Интересно, что стараясь справиться с волнением, россияне чаще всего (35%) стараются сосредоточиться на своей новой работе и обязанностях. Каждого третьего поддерживали новые коллеги и руководство, а каждый шестой справился с волнением благодаря поддержке семьи и друзей. Только 4% опрошенных россиян признались, что смогли справиться со стрессом благодаря курению, 2,5% принимали успокоительное перед сном, а 2% помогли расслабляющие упражнения и дыхательная гимнастика.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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