Мост через Клязьму отремонтируют в предельно сжатые сроки

Во Владимире продолжается ремонт моста через реку Клязьма. Администрация выдвинула подрядчику жесткие условия: мост необходимо отремонтировать за 30 дней, сохраняя максимально возможную пропускную способность для транспорта. Единственный автомобильный мост через Клязьму не только связывает с центром города заклязьменские микрорайоны, но и принимает транзитные транспортные потоки, следующие в направлении Судогды, Мурома, Гусь-Хрустального и других городов и районов Владимирской области.

Последний раз Клязьменский мост основательно ремонтировали в 2013 году. Тогда же городские власти реконструировали дамбу на Судогодском шоссе и открыли дополнительную третью полосу для реверсивного движения.

Минимизируя неудобства для жителей, администрация города обязала подрядчика проводить работы поэтапно: сначала полностью отремонтируют одну полосу, затем вторую и только после этого третью. Таким образом, для транспорта постоянно открыты две полосы. По данным мониторинга, в утренние и вечерние часы пик автомобили проезжают по мосту, в среднем, на 9 минут дольше обычного. Горожане относятся к этому с пониманием: конечно, можно было обойтись полумерами и залатать мост по-быстрому, в формате ямочного ремонта. Но, учитывая интенсивность автомобильного трафика, очень скоро пришлось бы делать эту работу заново.

Ремонтные работы на клязьменском мосту ведет ООО «ВладСК». Подрядчик демонтирует старый асфальт методом холодной фрезеровки, а в труднодоступных местах разбирает асфальтобетонное покрытие вручную, затем подготовит асфальтоукладчиком выравнивающий слой, уложит второй слой асфальтобетона и одновременно отремонтирует деформационные швы. Все применяемые в процессе работ строительные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов. На сопряжениях с деформационными швами предусмотрено применение специального эластичного материала - битумно-полимерного герметика.

Автор: Владимирская служба новостей