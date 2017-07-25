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Новости
25.07.2017 15:58

В аварии на Южном объезде Владимира пострадали двое детей
Серьезное ДТП произошло сегодня утром на Южном объезде Владимира. По данным регионального Управления МВД, водитель автомобиля "Тойота Рав-4" выехал на встречную полосу, где въехал в прицеп "Камаза". Затем в грузовик врезались "Тойота Камри" и  "Форд Мондео". В аварии пострадали трое человек: 66-летняя пассажирка "Тойоты Рав-4" и 14-летняя пассажирка "Тойота Камри" были госпитализированы, а 10-летний пассажир "Тойта Камри" направлен на амбулаторное лечение.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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