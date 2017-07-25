В аварии на Южном объезде Владимира пострадали двое детей

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на Южном объезде Владимира. По данным регионального Управления МВД, водитель автомобиля "Тойота Рав-4" выехал на встречную полосу, где въехал в прицеп "Камаза". Затем в грузовик врезались "Тойота Камри" и "Форд Мондео". В аварии пострадали трое человек: 66-летняя пассажирка "Тойоты Рав-4" и 14-летняя пассажирка "Тойота Камри" были госпитализированы, а 10-летний пассажир "Тойта Камри" направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Владимирская служба новостей