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Новости
25.07.2017 15:54

Во Владимире на 1,5 часа перекроют движение
В предстоящий четверг, 27 июля, во Владимире будет ограничено движение. Причина — проведение крестного хода в канун праздника Крещения Руси, организуемого Владимирской Епархией Русской Православной Церкви. 
Движение будет закрыто с 19.00 до 20.30 часов по улицам Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до улицы Мира.
Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе, Мира.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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