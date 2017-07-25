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25.07.2017 15:54
Во Владимире на 1,5 часа перекроют движение
В предстоящий четверг, 27 июля, во Владимире будет ограничено движение. Причина — проведение крестного хода в канун праздника Крещения Руси, организуемого Владимирской Епархией Русской Православной Церкви.
Движение будет закрыто с 19.00 до 20.30 часов по улицам Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до улицы Мира.
Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе, Мира.
Автор: Владимирская служба новостей