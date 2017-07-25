В Александрове вынесен приговор за торговлю «паленым» алкоголем

В Александрове вынесен приговор за торговлю «паленым» алкоголем. По данным областной прокуратуры, в течение прошлого года директор компании «Консенсус» приобрела у неизвестных лиц 1720 бутылок алкогольной продукции с поддельными федеральными марками.

Продавали данное спиртное в баре «Павильон «Бистро» в Александрове. Выручка составила - около 240 тыс. руб.

Суд назначил предпринимателю наказания в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Автор: Владимирская служба новостей