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25.07.2017 13:21
В Александрове вынесен приговор за торговлю «паленым» алкоголем
В Александрове вынесен приговор за торговлю «паленым» алкоголем. По данным областной прокуратуры, в течение прошлого года директор компании «Консенсус» приобрела у неизвестных лиц 1720 бутылок алкогольной продукции с поддельными федеральными марками.
Продавали данное спиртное в баре «Павильон «Бистро» в Александрове. Выручка составила - около 240 тыс. руб.
Суд назначил предпринимателю наказания в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.
Автор: Владимирская служба новостей