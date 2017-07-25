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Новости
25.07.2017 13:21

В Александрове вынесен приговор за торговлю «паленым» алкоголем
В Александрове вынесен приговор за торговлю «паленым» алкоголем. По данным областной прокуратуры, в течение прошлого года директор компании  «Консенсус» приобрела у неизвестных лиц 1720 бутылок алкогольной продукции с поддельными федеральными марками. 
Продавали данное спиртное в баре «Павильон «Бистро» в Александрове. Выручка составила - около 240 тыс. руб.
Суд назначил предпринимателю наказания в виде штрафа  в размере 200 тыс. руб.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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